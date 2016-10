24.10.16 - 18:50

Grundstein für neue Hengte-Kita in Coesfeld gelegt

In vielen Familien im Kreis Coesfeld arbeiten beide Eltern - das hat zur Folge, dass Kinder immer früher in die Kita gehen. Mehr Plätze sind nötig - in Coesfeld entsteht deshalb eine neue KiTa im Wohngebiet Hengte. Heute Nachmittag haben Stadt und Investor den Grundstein für den Bau gelegt. Nächstes Jahr am ersten August - zum Start des neuen Kita-Jahres - soll alles fertig sein. Die Arbeiterwohlfahrt betreibt den Kindergarten. Wie genau die neue KiTa aussehen soll, steht noch nicht fest: Das plant der Investor in den kommenden Tagen. Was fest steht: Zwei Etagen sind geplant - über 70 Kinder haben hier Platz zum Spielen.