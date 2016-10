24.10.16 - 18:55

Grusel-Clowns sorgen für Unruhe im Kreis Coesfeld

Am Abendbrottisch sprechen viele Familien im Kreis Coesfeld über die Grusel-Clowns. Immer mehr dieser bösen Überraschungsangriffe gibt es. Noch keiner Spur hat die Polizei von den Unbekannten, die am Wochenende in Dülmen und Lüdinghausen für Schrecken sorgten. Generell nimmt das Unsicherheitsgefühl zu, sagen Kriminologen - das sei eine Folge der weltweiten Krisen. Psychologen schauen besorgt auf diesen neuen Trend: Grusel-Clowns gefährden das Sicherheitsgefühl auf unseren Straßen. Die Politik müsse hier für harte Strafen sorgen.