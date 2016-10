24.10.16 - 18:58

Im Dülmener Gewerbegebiet Dernekamp ist die B 474 voraussichtlich noch bis 20 Uhr gesperrt

Und es dauert länger und länger – seit mittlerweile 11 Stunden ist in Dülmen die B 474 im Gewerbegebiet Dernekamp gesperrt. Und das sorgt heute Nachmittag für Probleme im Feierabendverkehr. Aber es ist nicht zu ändern: Polizei und Feuerwehr sind noch an der Unfallstelle – in der Nähe von Holz Mesem beschäftigt. Aktuelles Problem: Ist Öl ins Erdreich gesichert? Die Feuerwehr ist mit ihren Messgeräten im Einsatz – Experten der Stadt und des Kreises sind dazugekommen. Es war passiert, als ein Abschlepper heute Nachmittag einen kaputten Lastwagen anhob. Getriebeöl trat aus. Hier müssen die Experten erstmal ihr weiteres Vorgehen klären. Ansonsten hat die Polizei Spuren des Unfalls gesichert – und eine Firma hat die Straße gereinigt. Ein Autofahrer hatte heute Morgen eine Kolonne hinter einem Lastwagen überholt – einer entgegenkommenden Fahrerin gelang es nicht mehr auszuweichen – sie prallte in den Laster. Ein Rettungshubschrauber holte sie ab.