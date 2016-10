24.10.16 - 06:19

Infotreffen zu Gewerbegebiet Dülmen-Nord 2

Der Wirtschaft im Kreis Coesfeld geht es prächtig. Unternehmen erweitern ihre Betriebe. Dafür brauchen sie Platz. Den will die Stadt Dülmen im neuen Gewerbegebiet Dülmen-Nord in der Bauerschaft Weddern schaffen. Das Projekt geht jetzt mit einem Info-Treffen für Anwohner in seine nächste Phase. Bei den Nachbarn war das Gebiet heftig umstritten. Doch den ganz großen Knatsch wird es wohl nicht mehr geben. Das beste aus der Situation machen ist jetzt das Motto bei den Anwohnern. Einige haben schon angekündigt, ihre Flächen abzugeben. Sie wollen der Stadt aber genau auf die Finger schauen. Sie hoffen auf passende Ersatz-Grundstücke und darauf, dass die Stadt das Gewerbegebiet bald füllt. Auf lange Brachflächen haben sie keine Lust. Außerdem wollen sie, dass die Stadt beispielsweise darauf achtet, dass das Wasser auf dem abschüssigen Gelände gut abfließt. Die Anwohner hatten sich lange dafür eingesetzt, das Gewerbegebiet statt vor ihrer Haustür auf dem Gelände der ehemaligen britischen Kaserne anzulegen, doch das geht jetzt nicht mehr. Die Amerikaner sind hier eingezogen. Heute Abend informiert die Stadt ab 18 Uhr im großen Sitzungssaal des Rathauses über das Gewerbegebiet.