24.10.16 - 18:46

Interessennachfrage im Sendener Außenbereich erfolgreich: Glasfaser kommt!

In Senden bekommen Landwirte bald schnelles Internet: Das Projekt „Glasfaser im Außenbereich“ kommt – genug Anwohner in den Bauerschaften haben ihr Interesse an einem Glasfaser-Anschluß deutlich gemacht. Heute Mittag haben Gemeinde und Anbieter vorgestellt, wie es nun weitergeht. Anwohner packen bei dem Projekt selbst mit an – in Nachbarschaftsaktionen verlegen sie Leerrohre, durch die sich das Glasfaserkabel zieht. Um alle genau zu informieren, planen die Projekt-Partner ein größeres Treffen. Wann das ist – Sie hören es hier bei Radio Kiepenkerl.