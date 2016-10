24.10.16 - 18:56

Kreis Coesfeld ist im Netzwerk "Fahrradfreundliche Städte, Gemeinde und Kreise in NRW"

Das ist doch mal ein Lichtblick bei dem trüben, nassen Herbstwetter heute Nachmittag! Der Kreis Coesfeld ist aufgenommen in der Netzwerk „Fahrradfreundliche Städte, Gemeinden und Kreise in NRW“. Radverkehrsexperten loben viele Aktionen zur Sicherheit mit der Polizei und der Verkehrswacht, das gute Radwegenetz und Magneten für Touristen – wie beispielsweise der Generationenpark in Darfeld am BahnRadweg. Aber es gibt auch noch was zu tun: Beispielsweise die Menschen dazu bringen, das Fahrrad mehr in ihren Alltag zu integrieren. Durch die Mitgliedschaft in dem Netzwerk hat der Kreis größere Chancen auf Fördergeld für Rad-Projekte.