24.10.16 - 06:18

Sportergebnisse vom Abend

Die Fußballer des TuS Ascheberg müssen heute eine deftige Klatsche verarbeiten. Sie unterliegen bei Westfalia Wethmar mit 0:7. Ascheberg steht in der Bezirksliga auf einem Abstiegsplatz.



Westfalia Osterwick verliert in der Fußball A-Kreisliga bei Grün-Weiß Nottuln II mit 1:2. Für Westfalia ist es die erste Saison-Niederlage. Osterwick bleibt trotzdem Tabellenführer.



Die Volleyballerinnen des USC Münster sind unglücklich in die neue Bundesligasaison gstartet. Sie verlieren in eigener Halle gegen den Supercupsieger Stuttgart glatt mit 0:3.