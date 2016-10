24.10.16 - 10:07

Update: B 474 bis zum frühen Nachmittag gesperrt

Die B 474 bleibt im Gewerbegebiet Dernekamp voraussichtlich noch für Stunden gesperrt. Die Polizei sichert nach einem schweren Unfall in der Nähe von "Holz Mesem" Spuren. Sie hat einen Gutachter hinzugezogen. Eine Autofahrerin wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Ein Rettungshubschrauber fliegt sie gerade in ein Krankenhaus. Die Frau war mit ihrem Wagen in einen Lastwagen geprallt. Sie war im Auto eingeklemmt. Die Feuerwehr brauchte über eine Stunde sie zu befreien. Die Feuerwehrleute mussten das Autodach komplett abtrennen. Der LKW-Fahrer hat einen schweren Schock. Der Lastwagen liegt im Graben. Ein Kran ist nötig, um ihn wieder aufzustellen.

Die Polizei versucht den Unfall zu rekonstruieren. Sie hat erste Zeugen angehört. Demnach könnte ein missglücktes Überholmanöver die Ursache sein. Hinter dem Lastwagen hatte sich eine Schlange gebildet. Ein silbernes Auto soll ausgeschert sein und überholt haben. Dabei übersah der Fahrer die entgegen kommende Autofahrerin. Diese wich aus und prallte in den LKW. Das silberne Auto ist flüchtig. Die Polizei bittet um Hinweise.