24.10.16 - 07:12

Weitere Fälle mit Horrorclowns im Münsterland

Viele Menschen im Kreis Coesfeld beobachten mit Sorge die wachsende Zahl von Vorfällen mit Horrorclowns bei uns im Münsterland. Menschen erschrecken andere mit gruseligen Clowns-Masken und haben im schlimmsten Fall sogar Waffen dabei. In Münster hat die Polizei jetzt vier Jugendliche mit einem Baseballschläger aufgegriffen. Auch in Ahaus, im Nachbarkreis Borken, hat die Polizei jugendliche Grusel-Clowns aufgegriffen. Bei uns im Kreis Coesfeld gab es am Wochenende Polizeieinsätze in Dülmen und Lüdinghausen. Hier hat die Polizei aber keine Gruselclowns erwischt. Die Polizei sagt ganz klar: das ist kein harmloser Streich! Je nach Folgen für die Opfer droht eine Anzeige. Bislang ist bei uns im Münsterland niemand zu Schaden gekommen.