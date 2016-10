24.10.16 - 18:44

Wirtschaftswege in Coesfeld bekommen Auffrischungskur

In diesen Wochen bereitet sich der Kreis Coesfeld auf den Winter vor – Städte und Gemeinden machen beispielsweise ihre Straßen fit. Die Stadt Coesfeld beginnt jetzt damit, einzelne Wirtschaftswege für die frostige Zeit vorzubereiten. Für Sie heißt das, Sie umfahren einzelne Schleichwege. In Goxel, Sirksfeld und in Lette sind einzelne Abschnitte gesperrt – die maroden Wege-Decken bekommen eine neue Fahrbahnschicht, damit sie bei der Kälte nicht noch weiter kaputtgehen. Das ganze dauert bis Ende der kommenden Woche.