25.10.16 - 19:20

Anwohner in Dülmen Weddern klären offene Fragen zum künftigen Gewerbegebiet

Sie wollten kein Gewerbegebiet vor ihrer Haustür haben – jetzt müssen Anwohner in der Dülmener Bauerschaft Weddern die Pläne der Stadt schlucken, wollen aber wichtige Fragen geklärt haben. Stadt und Anwohner haben sich jetzt zusammengesetzt. Für mehr Sicherheit an der Zufahrt zum Gewerbegebiet Dülmen-Nord fordern die Anwohner einen Geh- und Radweg, den die Stadt auch anlegen will. Um die Nachbarn vor Arbeits-Lärm zu schützen, sollen die Abstände zu den Wohnhäusern groß sein. Und damit Regenwasser trotz bebauter Fläche gut abfließt, plant die Stadt ein Regenrückhaltebecken. Im kommenden Frühling sollen die Pläen soweit stehen, dass die Anwohner nochmals darauf reagieren können.