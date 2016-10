25.10.16 - 06:41

Bahnstrecke Münster-Dülmen-Ruhrgebiet: Schwerer Unfall am Bahnübergang in Marl-Sinsen - zwischen Marl-Sinsen und Haltern fahren Ersatzbusse

Ein schwerer Unfall auf der Bahnstrecke Münster-Dülmen-Ruhrgebiet sorgt heute morgern für massive Probleme. Zwischen Marl-Sinsen und Haltern fahren keine Züge. Die Bahn hat Ersatzbusse organisiert. Der Unfall passierte an einem Bahnübergang in Marl-Sinsen. Der Bahnübergang dort liegt in einer Kurve. Kurz vor Mitternacht verlor ein Autofahrer die Kontrolle. Der Wagen flog aus der Kurve und schleuderte in die Schranken und Signale des Bahnübergangs. Was aber noch viel schlimmer war: das Auto blieb auf den Schienen stehen. Ein Zug fuhr in das Auto. Gott sei Dank hatte der Fahrer den Wagen schon verlassen. Dem Lokführer und den Fahrgästen im Zug ist ebenfalls nichts passiert, sagte ein Bahnsprecher. Jetzt geht es darum die Strecke und den Bahnübergang wieder flott zu machen. Noch stehen das Auto und der Zug dort. Die Bahn wartet unter anderem auf einen Kran. Voraussichtlich bis in den Vormittag hinein müssen Sie zwischen Marl-Sinsen und Haltern in Busse umsteigen.