25.10.16 - 10:35

Chaos nach Unfall an Bahnübergang auf der Strecke Münster-Dülmen-Ruhrgebiet

Bahnfahrer auf der Strecke Münster-Dülmen-Ruhrgebiet sind stinksauer. Nach einem schweren Unfall fahren schon den ganzen Morgen keine Züge zwischen Haltern und Marl-Sinsen. Die eingesetzten Ersatzbusse und Taxen reichen bei weitem nicht aus, ärgert sich unter anderem Radio-Kiepenkerl-Hörer Ulli Frecking. Er hat 2 Stunden in Haltern gewartet bis er sich in einen überfüllten Bus zwängen konnte. Hundert anderen Bahnfahrern ging es ähnlich. Der Unfall war kurz vor Mitternacht passiert. Ein Autofahrer war mit seinem Wagen in Marl-Sinsen in einen Bahnübergang geschleudert und auf den Gleisen liegen geblieben. Ein Zug konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr in das Auto. Dem Lokführer und den Fahrgästen ist nichts passiert. Auch der Autofahrer und der Beifahrer hatten sich rechtzeitig aus der Gefahrenzone gerettet. Möglicherweise hatte der Autofahrer getrunken. Die Polizei untersucht ein Blutprobe.