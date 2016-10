25.10.16 - 19:22

Einbrecher hinterlassen im Heriburg-Gymnasium in Coesfeld Chaos

Schüler und Lehrer des Heriburg-Gymnasiums in Coesfeld regen sich heute am Abendbrottisch noch immer über den Einbruch in die Schule auf. Das darf doch nicht wahr sein! Für ein paar hundert Euro aus der Portokasse haben Unbekannte einen Schaden von mehreren tausend Euro angerichtet. Jetzt setzt sich das Lehrer-Team zusammen, um über mehr Sicherheit an der Schule zu beraten. Bewegungsmelder schalteten die Einbrecher aus, in dem sie den Sicherungskasten lahmlegten. Bereits in der Nacht zu Montag waren Einbrecher in der Grundschule in Lette zugange - die Polizei geht nicht davon aus, dass die Fälle zusammenhängen.