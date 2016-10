25.10.16 - 19:24

Erster Bewohner des neuen Gewerbegebietes in Nordkirchen hat sich vorgestellt

Wo Sie in Nordkirchen Ihre ausgedienten Sachen zum Wertstoffhof bringen, entsteht ein neues Gewerbegebiet. Heute Nachmittag hat die Gemeinde das erste Unternehmen vorgestellt, das sich hier angesiedelt hat. Der neue Metallbetrieb gibt seinen Standort in Werne, im Nachbarkreis Unna auf und lässt sich komplett in Nordkirchen nieder. Die Gemeinde hofft auf Sogwirkung, dass auch andere Unternehmen nachziehen. Das Gute an dem Gewerbegebiet - laute Firmen stören keine Anwohner, Wohnhäuser gibt es hier nicht.