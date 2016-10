25.10.16 - 19:23

Kreis Coesfeld hat seine Grippe-Scutz-Kampagne gestartet

Packen Sie sich heute Abend bei Ihrer Gassi- oder Joggingrunde gut ein – bei dem feucht-kalten Herbstwetter holen Sie sich schnell was weg... Um gut durch die anstehende Grippe-Saison zu kommen, erinnern Ärzte im Kreis jetzt an den Impf-Schutz. Heute Nachmittag hat der Kreis seine Grippe-Kampagne offiziell gestartet. In den kommenden Tagen finden Sie kreisweit unter anderem bei Ärzten, Apotheken und in Banken Postkarten, die an den Impfschutz erinnern. Vor allem jüngere Menschen sollten sich ihren Pieks abholen – in der vergangenen Saison traf es gerade die Jüngeren besonders hart. Die Schutzquote der Impfung liegt bei immerhin bis zu 70 Prozent.