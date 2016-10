25.10.16 - 19:18

Neues Blockheizkraftwerk in Senden Ende kommender Woche komplett fertig

Bei diesem herblich kalten Wetter macht Schwimmen im Hallenbad Spaß. Wie im Cabriobad in Senden. Und eigentlich sollte die Wärme für das Bad in diesen Tagen von einem neuen Blockheizkraft kommen – das dauert aber doch noch ein kleines bisschen länger, als eigentlich vorgesehen. Die Gemeinde hat heute eine kleine Baustellen-Zwischenbilanz gezogen. Draussen, an den Wärmeleitungen und am Gasanschluß sind Arbeiter Ende der Woche fertig. Drinnen, in dem Gebäude für das Kraftwerk dauert es noch ein bisschen länger. Das Blockheizkraft soll für mehr grünen Stom sorgen – der Versorger Gelsenwasser plant, ihn ins Netz einzuspeisen.