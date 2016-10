25.10.16 - 19:26

Wie sieht der künftige Weg zum Abitur aus? Gymnasien im Kreis sind gespannt...

In Düsseldorf reden sich Gewerkschaften, Schüler und Lehrer heute Abend mit NRW-Schulministerin Sylvia Löhrmann die Köpfe heiß, wie der künftige Weg zum Abitur aussehen soll. In der Diskussion ist das Abitur nach 12 Jahren - das G 8. Unbeliebt bei vielen - wie bei Bezirksschülersprecher Felix Hölscher aus Dülmen. Er möchte ein Abitur nach 13 Jahren - also ein G 9. Er erwartet von der Schulministerin heute, dass sie klare Kante für den allgemeinen Schülerwillen zeigt. Befürworter des Turbo Abiturs erhoffen sich durch die kürzere Schulzeit einen schnelleren Einstieg ins Berufsleben. Gegner kritisieren unter anderem die langen Schultage - zudem seien Schüler durch den Streß überlastet.