26.10.16 - 06:50

Entscheidung über Turboabi verschoben

Eltern, Schüler und Lehrer im Kreis Coesfeld sind enttäuscht. Die Entscheidung über das umstrittene Turbo-Abi nach 8 Jahren ist aufgeschoben. Ein runder Tisch hat am Abend beschlossen sich erst nach der Landtagswahl im kommenden Jahr auf eine Linie festzulegen. Felix Hölscher, Schülersprecher im Kreis Coesfeld, findet, dass Jugendliche so weiter in der Luft hängen. Seiner Meinung nach hat sich das Turbo-Abi nicht bewährt. Teilweise seien die Schüler erst 17 Jahre jung, wenn sie aus der Schule kommen. Sie dürften teilweise noch nicht einmal einen Mietvertrag unterschreiben. Abgesehen davon stünden Schüler mit dem G8-Abi unheimlich unter Druck. Befürworter des Turbo-Abis sagen es ist wichtig, dass Jugendliche so früh wie möglich in das Berufsleben einsteigen. Durch das Turbo-Abi seien sie im europäischen Vergleich wettbewerbsfähiger.