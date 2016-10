26.10.16 - 06:30

Sportfreunde Lotte mit ihrem Trainer aus Senden im Achtelfinale des DFB-Pokals

Ganz Deutschland spricht heute morgen über die Sensation im DFB-Pokal. Fußball Drittligist Sportfreunde Lotte im Nachbarkreis Steinfurt wirft den Erstligisten Bayer Leverkusen im Elfmeterschießen aus dem Pokal. Einen großen Anteil am Erfolg hat der Sendener Ismail Atalan. Er trainiert die Mannschaft aus Lotte und feiert jetzt den größten Erfolg seiner Trainerkarriere.

Lotte liegt im Spiel zwei Mal zurück. Kämpft sich ins Elfmeterschießen und gewinnt am Ende gegen den Champions League Teilnehmer Leverkusen. Lotte steht im Achtelfinale. Wir im Kreis Coesfeld sind stolz auf den Mann der in Dülmen aufgewachsen ist, bei Davaria Davensberg gespielt hat und jetzt mit den Sportfreunden Lotte die Millionentruppe von Bayer Leverkusen aus dem Pokal gekegelt hat.