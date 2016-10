26.10.16 - 06:48

Autobrand in Coesfeld

Im Coesfelder Gewerbegebiet Dreischkamp hat in den frühen Morgenstunden ein Auto gebrannt. Die Feuerwehr rückte gegen 3:30 Uhr aus. Das Auto brannte in der Nähe der Diskothek Fabrik. Niemand wurde verletzt. Die Polizei klärt jetzt, was das Feuer auslöste.