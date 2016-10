26.10.16 - 12:56

Brennendes Auto in Coesfeld: Polizei ermittelt wegen Brandstiftung

Die Polizei in Coesfeld sucht nach Brandstiftern. Seit heute Vormittag steht fest: Der Autobrand heute Nacht im Gewerbegebiet Dreischkamp war kein Zufall. Unbekannte haben das Feuer absichtlich gelegt. Die Polizei hat noch keine Spur von den Tätern. Sie hofft auf Zeugenhinweise. Das Auto war heute Nacht gegen 2:50 Uhr in Flammen aufgegangen. Die Feuerwehr löschte es. Niemand wurde verletzt. Der Wagen ist allerdings ziemlich zerstört. Die Polizei schätzt den Schaden auf gut 7 000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Coesfeld entgegen, Tel.:

02541/140.