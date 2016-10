26.10.16 - 12:54

Diskussion über mehr Sicherheit an Bahnübergängen

Der Unfall an einem Bahnübergang an der Strecke Münster-Dülmen-Ruhrgebiet hat eine Diskussion über bessere Notrufsysteme losgetreten. Ein Auto war vor gut 24 Stunden an dem Bahnübergang von einem Zug erfasst worden. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Dennoch diskutieren wir im Kreis Coesfeld darüber, wie Bahnübergänge sicherer werden können. Bleibt zum Beispiel ein Auto auf den Gleisen liegen zählt jede Sekunde. Der Fahrdienstleiter muss die Strecke sperren. Doch welche Nummer müssen wir wählen? Die Bahn sagt: Die bekannte "112" ist genau richtig. Genau die Nummer könnte deshalb auf Schildern an Bahnübergängen stehen. Das diskutiert die Bahn gerade, es ist aber noch nicht beschlossen. Der Kreis Coesfeld sagt: Die 112 habe sich in der Vergangenheit bewährt. Die Nummer führt zur Rettungsleitstelle des Kreises in Coesfeld und die gibt dann der Notfallzentrale der Bahn in Duisburg Bescheid.