26.10.16 - 17:35

Grusel-Clowns beschäftigen Gastwirte im Kreis bei Halloween-Party-Vorbereitungen

Das Problem mit den Grusel-Clowns überschatten Halloween-Partys im Kreis Coesfeld und dem Münsterland. Restaurants, Kneipen und Discos bereiten in diesen Tagen schon mal alles vor - dabei gelten strenge Regeln in Sachen Grusel-Clowns... In Coesfeld ist die Anweisung klar: die Sicherheitskräfte an der Diskothek Fabrik lassen in diesem Jahr keinen rein, der sich als Clown verkleidet hat. Bei der großen Halloweenparty des Reitvereins Appelhülsen gehen die Organisatoren das Thema etwas anders an. Lustige Clowns sind willkommen, Gruselclowns dürfen sich gerne vor dem Einlass entschärfen, zum Beispiel Masken ablegen, um Schockmomente zu vermeiden. Kurz hinter der Kreisgrenze in Legden im Dorf Münsterland sind die Veranstalter noch entspannter. Sie haben sogar selbst Clownsdeko aufgehängt - hier kommen auch Gruselclowns auf die Halloweenparty. Nur als Waffen einsetzbare Gegenstände müssen draußen bleiben.