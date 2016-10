26.10.16 - 16:41

Mobilitäts-Umfrage des Kreises geht in die zweite Runde

Sie sind gefragt: Wie klappt es mit Bus, Bahn, Auto und Fahrrad im Kreis Coesfeld? Wollen Verkehrsplaner des Kreises wissen. Sie starten übermorgen ihre zweite Umfrage-Runde zur Mobilität. Und hoffen, dass so viele Menschen wie möglich den Fragebogen im Internet ausfüllen. Sind Sie zufrieden mit den Anschlüssen von Bus und Bahn? Gibt es Probleme bei der Parkplatzsuche? Ärgern Sie sich über eine Lücke im Radweg? Es ist der zweite Teil der großen Umfrage-Aktion und er schließt direkt an die erste an. Über 2600 zufällig ausgewählte Familien sollten sagen, wo beim Bus-, Bahn-, Auto- oder Radverkehr der Schuh drückt. Ein Fachbüro wertet das alles für die Verkehrsplaner des Kreises jetzt aus. Im Frühjahr soll es die Ergebnisse geben. Damit stricken die Experten den neuen Nahverkehrsplan um Bus und Bahn zu verbessern. Und weil der Kreis ja ganz frisch Mitglied im neuen Netzwerk „Fahrradfreundliche Kreise“ des Landes geworden ist, nutzen die Planer die Ergebnisse auch für neue Fahrradprojekte. Hier können Sie bei der online-Umfrage mitmachen... http://www.coe-mobil.de/