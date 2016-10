26.10.16 - 16:48

Neue Fußball-Route in NRW führt durch Münster

Daran haben nicht nur Fußball-Fans Spaß! Eine neue Fußball-Route führt künftig quer durch Nordrhein-Westfalen – und das Münsterland ist dabei. Heute haben die Verkehrsexperten des ADAC und der Westdeutsche Fußballverband das erste Schild in Dortmund angebracht – in der zweiten Novemberwoche ist Münster dran. An der Hammer Straße in der Nähe des Stadions von Drittligist Preußen Münster bringt das Projekt-Team ein Hinweisschild an. Klar – mit Infos rund um Preußen Münster, aber auch zur Stadtgeschichte und zu Sehenswürdigkeiten. Und am 11. Novemer folgen kleine braune Schilder an Standorten der B 54, die die Fußball-Route kennzeichnen. Komplett ist sie mit allen 15 Standorten von Aachen über Münster nach Bielefeld Mitte November.