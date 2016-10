26.10.16 - 16:39

Neue Skateanlage im Dülmener Haverlandviertel nimmt auf dem Papier Form an

In Dülmen entsteht ein Abenteuerplatz für junge Skater, BMX-Radler und Mountainbiker im Haverlandviertel – und Jungendliche entscheiden, wie was aussehen soll. Sie haben sich jetzt wieder mit einem Architekten zusammengesetzt und die neue Skateanlage geplant. Das ganze sieht aus wie ein Swimming-Pool – oder besser wie ein Teich ohne Wasser. Mit Kurven und Ausbuchtungen, Beulen - hier sausen Skater durch. Aber das ist auch etwas für Sport-Radler. Für Fortgeschrittene gibt es Bänke und Treppen – einfach ein paar Stationen, an denen Skater springen und sich drehen können. Bei dem Treffen haben Jugendliche noch Abstände sortiert und den Teich etwas verbessert – sonst sind sie aber sehr zufrieden. Beim nächsten Treffen Mitte November setzen sich alle wieder zusammen und basteln an dem Plan. Mal schauen, ob das das abschließende Treffen ist. Ausschüsse beraten noch über den Plan. Klar ist aber schon – im kommenden Jahr soll Baustart sein.