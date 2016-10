26.10.16 - 16:45

Neue Turnhalle soll in Nordkirchen an der Gesamtschule entstehen

Es mangelt in Nordkirchen an Turnhallen – Vereine und Schulen kommen sich mit Trainingszeiten ins Gehege. Seit einem Jahr prüft die Gemeinde, wo eine neue Halle entstehen soll und hat sich jetzt auf einen Standort an der Gesamtschule festgelegt. Heute Mittag haben sich die Gemeinde und ein Planer hier umgeschaut und geprüft, ob es einen Anbau oder einen Neubau geben soll. Der Plane arbeitet jetzt verschiedene Lösungen aus. Über den Entwurf berät dann die Politik – Baubeginn soll im kommenden Jahr sein.