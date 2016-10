26.10.16 - 06:47

Schwerer Unfall in Selm am Abend mit Lüdinghauser

Ein Lastwagenfahrer aus Lüdinghausen ist am Abend in einen schweren Unfall in Selm verwickelt gewesen. Auf einer Kreuzung stieß der LKW mit einem Auto zusammen. Der Autofahrer wurde schwer verletzt. Der Lastwagenfahrer kam mit einem Schrecken davon. Der Autofahrer soll getrunken haben. Die Polizei hat eine Blutprobe genommen und seinen Führerschein sichergestellt.