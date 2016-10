27.10.16 - 06:43

Fachbüro sieht Bedarf für Dorfzentren in mehreren Orten

Für einen Arztbesuch, zum Einkaufen oder für Behördengänge müssen Menschen aus kleineren Orten im Kreis Coesfeld oft weitere Wege in Kauf nehmen. Neue Dorfzentren könnten die Lösung sein. Ein Fachbüro hat jetzt untersucht, wo solche Zentren im Kreis Coesfeld sinnvoll wären.

In Vinnum, Merfeld und Darup fehlen teilweise wichtige Angebote des täglichen Lebens. Diese Orte hatte der Kreis Coesfeld sowieso schon als Modellstandorte für das Projekt im Blick. Schlecht versorgt sind unter anderem auch Capelle und Hohenholte. Das Fachbüro hat sich außerdem angeschaut wie sich die Altersstruktur in den einzelnen Ortsteilen entwickelt. In den kommenden 20 Jahren steigt die Zahl der älteren Menschen fast überall rasant an. Die geplanten Dorfzentren sollen deshalb mehrere Angebote unter einem Dach vereinen: Einen Laden zum Einkaufen, Beratungsangebote zum Beispiel zur Pflege oder auch Sprechstunden von Ärzten. Das erste Dorfzentrum im Kreis Coesfeld soll im kommenden Jahr starten.