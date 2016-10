27.10.16 - 19:37

Feuerwehr rückt zu Küchenbrand in Lüdinghausen aus

Das ist heute ein denkwürdiges Mittagessen für eine Familie in Lüdinghausen gewesen. Sie muss die Küche in der Wohnung in der Amselstiege noch immer gut durchlüften... Heißes Fett in einer Bratpfanne hatte sich entzündet – auf einmal schlugen Flammen hoch. Die Bewohner retteten sich rechtzeitig – Menschen wurden nicht verletzt. Die Feuerwehr Lüdinghausen rückte aus und löschte schnell alles. Die Flammen habe Teile der Küche beschädigt – die Familie verschafft sich jetzt einen Überblick. Die Polizei hat sich das ganze schon angeschaut – und die Ursache des Brandes festgestellt.