27.10.16 - 06:47

Horrorclowns Thema im Unterricht an Schulen

Menschen verstecken sich hinter gruseligen Clownsmasken und sorgen damit für Angst und Schrecken. Schulen im Kreis Coesfeld greifen das Thema jetzt im Unterricht auf.

In der Dülmener Hermann-Leeser-Realschule beispielsweise spüren die Lehrer, dass Schüler verunsichert sind. In den Schulstunden sollen Lehrer darauf hinweisen, dass es sehr unwahrscheinlich ist, überhaupt einem Gruselclown zu beegnen. Und wenn doch, sollen die Schüler unbedingt der Schule oder ihren Eltern Bescheid geben.

Auch in der Coesfelder Kreuzhauptschule sind die anfänglichen Scherze über das Thema mittlerweile verstummt. Täglich verbreiten sich neue Gruselclown-Gerüchte, unter anderem über die sozialen Netzwerke im Internet. Die Lehrer versuchen zu beruhigen. Es sei sehr unwahrscheinlich einem Gruselclown zu begegnen. Im Kreis Coesfeld hat die Polizei bislang drei Fälle bestätigt. Passiert ist niemandem etwas.