27.10.16 - 07:44

Lastwagen überrollt Mann auf der A 31

Über die A 31 kommen Autofahrer aus dem Kreis Coesfeld heute Morgen nicht ins Ruhrgebiet. Auch in der Gegenrichtung ist die Autobahn zwischen Schermbeck und Lembeck so lange gesperrt. Ein Lastwagen hat in den frühen Morgenstunden einen Mann überrollt Er lag auf der Autobahn. Notärzte konnten nur noch den Tod des Mannes feststellen. Warum er auf der Autobahn lag, weiß die Polizei noch nicht. Die Polizei hat die Autobahn in beide Richtungen gesperrt, weil sie Platz braucht, um Spuren zu sichern. Genauso wie die Feuerwehr, die das Ganze ausleuchtet.