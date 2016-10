27.10.16 - 19:42

Nottuln plant barrierefreie Bushaltestellen

Wir sollen das Auto öfter stehen lassen und das Umwelt zuliebe mehr Busfahren. Aber dafür erwarten wir auch, dass wir ohne Probleme in den Bus rein – und hinauskommen. In Nottuln sollen Bushaltestellen komfortabler sein. Die Politik hat den Plan jetzt abgesegnet – und die Gemeinde bereitet die nächsten Schritte vor. Aus eigener Tasche ist es für die Gemeinde nicht möglich, das Projekt zu bezahlen – bis Ende Januar will sie Fördergeld beantragen. Klar ist jetzt schon: Das fließt erst im übernächsten Jahr – dann soll es aber auch sofort losgehen mit den Arbeiten. Nach und nach arbeitet die Gemeinde ihre Haltestellen ab. Losgehen soll es mit der Haltestelle Historischer Ortskern und in Darup am Hof Schoppmann. Die Warteflächen sollen breiter sein, damit sich aus- und einsteigende Fahrgäste nicht ins Gehege kommen. Zudem sollen Haltestellen höher sein, damit Fahrgäste sich einen großen Schritt rein und raus aus dem Bus sparen – und für sehschwache Menschen gibt es Steinplatten mit Noppen und weißen Linien, an denen sie sich orientieren können