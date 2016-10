27.10.16 - 14:16

Serie: Schon drei Schuleinbrüche in dieser Woche

Drei Einbrüche in nur einer Woche! Das ist kein Zufall! Die Polizei geht davon aus, dass eine Bande sich gerade geziehlt Schulen im Kreis Coesfeld vornimmt. Jetzt hat es die Liebfrauenschule in Coesfeld erwischt. Unbekannte durchsuchten unter anderem Büroräume in der Schule und brachen Getränke- und Essensautomaten auf. Der Schaden an Türen und Geräten ist wahrscheinlich größer als die eigentliche Beute. Das passt zu den anderen Einbrüchen in dieser Woche. In der Nacht zu Dienstag plünderten Einbrecher die Portokasse des Heriburg- Gymnasiums. Mehrere Türen gingen zu Bruch. Ein ähnliches Durcheinander hinterließen Einbrecher in der Nacht zu Montag in der Grundschule in Lette. Auch hier hatten es die Täter auf Bargeld abgesehen.