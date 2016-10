27.10.16 - 19:40

Viele Werbeanrufe nerven Menschen im Kreis Coesfeld

Darüber ärgern sich in diesen Tagen viele Menschen im Kreis Coesfeld: Am Telefon nerven aufdringliche Stromwerber zu wechseln und einen neuen Vertrag abzuschließen. Die Berater der Verbraucherzentrale in Dülmen haben zur Zeit gut zu tun. Die Werber lassen einfach nicht locker – sie rufen teilweise sogar mehrfach an. Sie locken mit günstigeren Angeboten – die aber beim genaueren Hinschauen nicht günstiger sind, warnt die Verbraucherzentrale. Sagen Sie am Telefon deutlich, dass Sie sich weitere Anrufe verbitten – legen Sie im Zweifel sofort auf. Ganz wichtig: Dringen Sie darauf Daten nicht weiterzugeben - sonst reißen diese Nerv-Anrufe nie ab.