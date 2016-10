28.10.16 - 19:36

Belgisches Go für CETA erfreut und besorgt im Kreis Coesfeld

Das ist ein Schlag für Globalisierungsgegner im Kreis Coesfeld - Belgien hat heute bei einer erneuten Abstimmung über das Freihandelsabkommen zwischen der EU und Kanada eingelenkt. Damit gibt Belgien grünes Licht für CETA. Gegner befürchten dadurch unter anderem, dass Mitarbeiterrechte aufgeweicht werden könnten. Für Arbeitgeber im Kreis Coesfeld sei das Okay für CETA eine tolle Nachricht, sagt Bodo Risch von der heimischen Industrie- und Handelskammer. Er geht davon aus, dass vor allem kleinere Unternehmen jetzt Vorteile bekommen könnten. Während große Konzerne wie Siemens ohnehin längst in Nordamerika aktiv sind, könnten Mittelständler durch das Angleichen von Regeln und Vorschriften und weniger Bürokratie endlich einen Fuß in die Tür bekommen. Außerdem warteten Kanada womöglich neue Abnehmer für landwirtschaftliche Produkte. Das Freihandelsabkommen mit Kanada gilt als Prototyp für das sehr viel umfangreichere Freihandelsabkommen mit den USA, TTIP.