28.10.16 - 13:00

Betrunkener randaliert in Dülmen

In Dülmen ist ein betrunkener Montagearbeiter in der Nacht völlig über die Stränge geschlagen. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung. Der Slowene warf in einem ehemaligen Hotel am Stockhover Weg Blumenkübel um und beschädigte eine Tür. Der Mann war so betrunken, dass ihn die Polizei erstmal in eine Ausnüchterungszelle steckte.