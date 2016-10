28.10.16 - 06:49

Geplatzte Futterleitung sorgt für Schlieren auf Kettbach in Hausdülmen

Ölsperren schwimmen auf dem Kettbach in Hausdülmen. Die Feuerwehr hat sie ausgelegt. Ein Spaziergänger hatte am Abend Alarm geschlagen. Seltsame Schlieren waren auf dem Wasser zu sehen. Mittlerweile ist klar woher sie kommen. Auf einem Hof in Merfeld war eine Futterleitung geplatzt. Ein Gemisch aus Sojaöl und Wasser lief aus. Über den Mühlenbach verbreitete sich das Gemisch bis in den Kettbach nach Hausdülmen. Die Feuerwehr gibt Entwarnung. Umweltschädlich sei das Gemisch nicht. Es dauert aber bis es sich abbaut.