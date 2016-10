28.10.16 - 13:05

Höhere Milchpreise lösen Grundproblem der Milchbauern nicht

Decken Sie sich bei Ihrem Wochenendeinkauf am besten noch einmal mit reichlich Milch, Joghurt oder Butter ein. Ab der kommenden Woche zahlen wir in den Supermärkten im Kreis wieder mehr für Milchprodukte. Für Kunden ist das ärgerlich, den Milchlandwirten im Kreis Coesfeld verschafft das zumindest ein bißchen Luft. Der Jubel hält sich allerdings in Grenzen bei Anne Schild-Budde, der Sprecherin der Milchviehalter im Kreis. Noch immer zahlten Landwirte bei der Milchproduktion drauf. Das Grundproblem sei weiterhin nicht gelöst. Eine Steuerungsstelle bei der EU sei nötig, um auf die unterschiedlich großen Milchmengen auf dem Markt zu reagieren. Ein Überangebot an Milch ließ die Preise in den vergangenen Monaten in den Keller fallen. Jetzt im Herbst und Winter geben Kühe naturgemäß weniger Milch. Dadurch ist das Angebot knapper und die Preise steigen. Im Frühjahr könnte sich das schon wieder ändern.