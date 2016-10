28.10.16 - 06:47

Kontrollgänge gegen Vandalismus am Coesfelder Bahnhof geplant

Rund ein Dutzend Mal haben Vandalen in diesem Jahr schon den Aufzug im Coesfelder Bahnhof lahm gelegt. Jetzt haben sich die für Bahnhöfe zuständige Bundespolizei, die Coesfelder Polizei, Stadt und Bahn zusammengesetzt und über Lösungen beraten.

Erster Schritt der wiedererweckten Ordnungspartnerschaft: Bundespolizei und Coesfelder Polizei kontrollieren verstärkt. Das heißt, sie fahren nicht nur ein paar mal um den Bahnhof herum, sondern schauen genau nach. Der Knackpunkt ist der Tunnel. Er ist ein schneller Weg zwischen Innenstadt, Brauhaus und Diskothek Fabrik. Vor allen nachts sind hier viele junge Menschen unterwegs, um sich einen langen Umweg um den Bahnhof herum zu sparen. Hier ist der Aufzug an Gleis 7 ganz in der Nähe. Für Vandalen ideal. Mehrere 10.000 Euro hat die Bahn mittlerweile hingeblättert, um die Schäden zu reparieren, allein in diesem Jahr. Erst einmal sind häufige Kontrollgänge zu jeder Zeit geplant. Anfang kommenden Jahres setzt sich die Ordnungspartnerschaft wieder zusammen und überlegt, wie sie weiter vorgeht.