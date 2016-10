28.10.16 - 17:49

Laub fällt, Arbeit steigt. Bauhöfe haben gut zu tun

Viele Bäume im Kreis Coesfeld erstrahlen in goldbraunen Farbtönen, aus grün ist längst bunt geworden. Der Herbst ist da und das Laub fällt zu Boden. Teams von Bauhöfen sind deshalb wieder verstärkt im Einsatz. In Coesfeld machen sie jetzt ihren großen Laubsauger startklar. Dieses Gerät Marke Eigenbau ist ein großer Kasten, ein langer Schlauch kommt raus. Er kann besonders viel Laub in kurzer Zeit aufsaugen. Mitarbeiter der Nottulner Gemeindewerke schrauben jetzt spezielle Besen an ihre Laster - damit Blätter beim Kehren nicht an der Straße kleben bleiben. Und auch in Dülmen fährt der Laubsaugwagen jetzt wieder los und sorgt dafür dass Laubhaufen nicht zur Rutschgefahr werden. Wichtig: Bauhofmitarbeiter sind vorrangig in Parks, auf Spielplätzen oder Schulhöfen im Einsatz. Für das Laub auf Gehwegen sind in vielen Orten im Kreis Coesfeld die Anwohner zuständig.