28.10.16 - 14:48

Olfen will nun doch verkaufsoffenen Sonntag am ersten Novemberwochenende

Verkaufsoffene Sonntage im Kreis Coesfeld nutzen gerne vor allem Familien, um gemeinsam durch Geschäfte bummeln zu können. Die Gewerkschaft verdi geht allerdings immer schärfer gegen geöffnete Ladentüren an Sonntagen vor. Sie will die Mitarbeiter vor Überlastung schützen und hat schon mehrfach vor Gericht Recht bekommen. Die Stadt Olfen versucht nun trotzdem ihr Glück. Sie hat heute ihre bisherige Absage für einen verkaufsoffenen Sonntag Anfang November zurückgezogen. Sie plant jetzt auf die schnelle einen Markt. Unter dem Motto "Olfen leuchtet" sollen sich Händler in den nächsten Tagen überlegen, wie sie das Thema auslegen und der Markt aussehen soll. Der Markt soll verhindern, dass Gerichte den verkaufsoffenen Sonntag als reine Verkaufsveranstaltung verhindern könnte.