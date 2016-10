28.10.16 - 06:41

Polizei startet "Sicherheit durch Sichtbarkeit"-Aktion

Bis es halbwegs hell ist dauert es morgens mittlerweile sehr lang. Kinder und Jugendliche im Kreis gehen im Dunkeln zur Schule. Damit sie sicher ankommen, startet die Polizei heute ihre Aktion "Sicherheit durch Sichtbarkeit". Polizistin Silke Baumann spricht zum Auftakt mit den Erstklässlern der Lambertus-Grundschule in Ascheberg. Durch eine Geschichte über einen leuchtenden und einen dunklen Schmetterling lernen Erstklässler wie wichtig es ist, dass andere sie erkennen. Der Polizisten fällt auf, dass Eltern ihre Kinder häufig in dunklen Jacken zur Schule schicken und die Kinder deshalb zum Beispiel von Autofahrern schlecht gesehen werden. Helle und leuchtende Jacken seien besser. Die Grundschulkinder bekommen Warnwesten und Leuuchtbänder. Die Polizei besucht in den kommenden Wochen nach und nach alle Erstklässler im Kreis Coesfeld.