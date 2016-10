28.10.16 - 06:48

"Reichsbürger" plant am Wochenende Veranstaltung in Dülmen

Bis zu 300 Reichsbürger sollen bei uns in Nordrhein Westfalen leben. Die Gruppierung gilt als staatsfeindlich und erkennt zum Beispiel das geltende Rechtssystem nicht an. Für Sonntag hat ein Mitglied eine Reichsbürger-Veranstaltung in Dülmen angekündigt. Der Veranstalter stammt aus dem Nachbarkreis Steinfurt und gilt als einer der führenden Köpfe der Reichsbürger in Nordrhein-Westfalen. Seit den tödlichen Schüssen auf einen Polizisten in Bayern nimmt der Verfassungsschutz die Reichsbürger verstärkt ins Visier.