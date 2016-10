28.10.16 - 16:32

"Reichsbürgerin" beißt bei Verkehrskontrolle um sich

Eine sogenannte Reichsbürgerin hat bei uns im Münsterland versucht Polizisten zu beißen. Die Frau aus dem Nachbarkreis Steinfurt war in Münster in eine Verkehrskontrolle geraten. Die Polizisten rochen Alkohol und verlangten den Führerschein zu sehen. Die Frau weigerte sich, weil die Polizei nicht für Menschen wie sie zuständig sei. Reichsbürger erkennen die Bundesrepublik Deutschland nicht an und wähnen sich im Deutschen Reich. Als die Frau anfing, um sich zu schlagen und versuchte die Polzisten zu beißen, nahmen sie sie mit auf die Wache. Sie erwartet jetzt ein Strafverfahren.