29.10.16 - 06:42

Anwohner erwachen durch lauten Knall - Geldautomat in Coesfeld gesprengt!

Ein lauter Knall hat heute am frühen Morgen Menschen in der Coesfelder Innenstadt aus dem Schlaf gerissen. In der Kupferpassage haben Unbekannte einen Geldautomaten gesprengt. Die SB-Filiale der Deutschen Bank ist völlig verwüstet. Deckenteile hängen herab, Scheiben sind gesplittert. Es gibt schon erste Hinweise auf die Täter: Anwohner sahen kurz nach dem Vorfall einen Roller vom Tatort wegfahren. Darauf zwei Maskierte.