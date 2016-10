29.10.16 - 08:09

Lastwagen in Olfen gestrandet - Kreisverkehr B 235/Dattelner Straße teilweise blockiert

In Olfen müssen Sie heute Morgen Umwege fahren. Auf der wichtigen Bundesstraße 235 Richtung Datteln geht es zum Teil nur sehr langsam voran. Die Polizei nimmt einen Unfall am Kreisverkehr der Dattelner Straße mit der Bundesstraße auf. Ein Lastwagen ist hier heute Morgen einfach über den Kreisverkehr drüber gefahren und auf der Mittelinsel liegen geblieben. Es geht weder vor noch zurück. Aus Richtung Lüdinghausen kommen Sie an der Unfallstelle vorbei - aus Richtung Olfen geht aktuell gar nichts.