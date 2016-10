29.10.16 - 07:34

St.-Vitus-Kirche in Vinnum: Erster Gottesdienst nach Renovierung

Katholiken in Olfen sind schon ganz gespannt: Heute Abend sehen Sie zum ersten Mal ihre Kirche im neuen Glanz. In der St.-Vitus-Kirche findet der erste Gottesdienst nach drei Monaten Renovierungsarbeiten statt. Drinnen fällt direkt eins auf: Es ist deutlich heller. Die Wände haben einen neuen Anstrich bekommen. Außerdem steht der Taufbrunnen jetzt in der Mitte der Kirche. Besuchern fällt ein "Baum" aus Metall auf. Hier hängt die Gemeinde Bilder der getauften Kinder auf. Seit Anfang Juli war die St.-Vitus-Kirche geschlossen, Gottesdienste fanden unter anderem im Altenheim, im Pfarrheim und in Vinnum statt.