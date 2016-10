29.10.16 - 10:19

Traktor rammt Strommast - Stromausfall in Dülmen und Hausdülmen

Die Kaffeemaschine ist aus, in der Wohnung ist es dunkel und auch der Kühlschrank hat aufgehört zu summen. In Hausdülmen und Dülmen haben viele Menschen aktuell keinen Strom. Radio-Kiepenkerl-Hörer meldeten sich vom Nackenberg und vom Gausepatt in Hausdülmen und vom Bendix-Gelände in Dülmen. Der Grund ist ein Unfall in der Bauerschaft Dernekamp. Ein Traktor hat einen Strommasten gerammt und die Leitung heruntergerissen. Dabei ist der Trecker in Flammen aufgegangen. Die Feuerwehr hat ihn gelöscht. Niemand wurde verletzt.